スピンオフドラマ放送を前に寅子たちが帰ってくる！『虎に翼』総集編が放送に
2024年前期にNHKで放送された伊藤沙莉主演・連続テレビ小説『虎に翼』。
生き別れていたよねの姉。演じるのは…『虎に翼』スピンオフ「山田轟法律事務所」
数々の困難を乗り越え、日本初の女性弁護士となった伊藤演じる主人公・猪爪寅子の奮闘を描いた同作は話題を呼び、橋田賞や放送文化基金賞、ギャラクシー賞を受賞するなど、高い評価を得ました。
その『虎に翼』、スピンオフドラマの「山田轟法律事務所」（26年3月20日放送予定）の放送を控えた先日、同ドラマの映画化が発表されて話題となっていましたが、このたびさらに＜ドラマ総集編＞の放送が決まりました。
詳細は以下となります。
---
連続テレビ小説「虎に翼」総集編（全4回）
3/15(日) NHK総合
午後11:30-翌午前0:15 総集編（１）
午前0:15-1:00 総集編（２）
午前1:00-1:45 総集編（３）
午前1:45-2:30 総集編（４）
＊NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
【公式ドラマあらすじ】
日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性、彼女とその仲間たちは困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子どもや追いつめられた女性を救っていく、情熱あふれる法曹たちの物語を描くリーガルエンターテインメント。
写真：『虎に翼』／NHK
主人公・寅子（伊藤沙莉）のモデルは、日本で初めての女性弁護士となり、戦後は家庭裁判所の設立に尽力し、裁判官となった三淵嘉子。
写真：『虎に翼』／NHK
日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ一人の女性の実話に基づいた連続テレビ小説の総集編。
スピンオフドラマは3月20日の放送
なお『虎に翼』スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」の放送時間は以下となります。
ーー
「山田轟法律事務所」
【放送予定】 ２０２６年３月２０日（金・祝） 夜９：３０〜１０：４２ （72分・全1回）※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
２０２６年３月２９日（日） 午後４：45〜５：５７
ーー
再びあの寅子たちが帰ってくるーー。
写真：『虎に翼』／NHK
