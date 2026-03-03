「妻のバーター！」DAIGO、ばけばけ出演！ 「ハマり役すぎるwww」「直ぐには気づきませんでした」
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは3月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）への出演を報告し、オフショットを公開しました。
【写真】『ばけばけ』出演を果たしたDAIGO
ファンからは「びっくりした」「直ぐには気づきませんでした」「すごいです！」「もう伝説ww」「夢は口に出していると叶う」「ハマり役すぎるwww」「みんなノリノリ笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「すごいです！」「もう伝説ww」DAIGOさんは「速報！ DAIGOばけばけ出演！ 朝ドラ初出演！」と報告しました。また「人生初のTB 妻のバーター！」と、妻で俳優の北川景子さんの「バーター」出演であると自虐。さらに「出番は大河の30秒を超える 44〜45秒！！」とも明かしています。掲載した3枚の写真は、主演の俳優・高石あかりさん（※高は、はしごだか）ら出演者とのオフショットです。おなじみの“ウィッシュ”ポーズで楽しそうに撮影しています。
夫婦での「共演シーンも見たかったです」同作公式Xアカウントも「体調が悪いトキを診察してくれたのは、医師の薮井さん。演じるのは #DAIGO さんです」と、DAIGOさんの出演を報告。黒いスーツを着たDAIGOさんのソロショットも載せています。この投稿には「ご夫婦出演ですね」「共演シーンも見たかったです」といった反響が寄せられました。今後のドラマ出演にも期待したいですね。
