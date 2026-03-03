【ひらがなクイズ】心のこもった届け物から「記憶」まで！ 共通する“2文字”は何？
1分以内に正解できるかな？ 「ひらがなクイズ」に挑戦！
今回は、場所や物、そして目に見えない大切なものを表す言葉が集まりました。空欄の位置が先頭だったり、真ん中だったりと変化するので、頭を柔らかくして挑戦してくださいね。
□□じょう
き□□
□□りもの
し□□り
ヒント：大学生になった子どもに親がお金などを送ることを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おく」を入れると、次のようになります。
おくじょう（屋上）
きおく（記憶）
おくりもの（贈り物）
しおくり（仕送り）
「おくじょう（屋上）」や「おくりもの（贈り物）」は、すぐにイメージが湧いたのではないでしょうか。「しおくり（仕送り）」は、離れて暮らす家族を支える温かい響きを持つ言葉ですね。
漢字に直すと「屋」「憶」「送」など、さまざまな字が思い浮かびますが、ひらがなで見るとすべて同じ「おく」。言葉の持つ豊かなニュアンスを感じながら、スッキリと正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、場所や物、そして目に見えない大切なものを表す言葉が集まりました。空欄の位置が先頭だったり、真ん中だったりと変化するので、頭を柔らかくして挑戦してくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□じょう
き□□
□□りもの
し□□り
ヒント：大学生になった子どもに親がお金などを送ることを何という？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おく正解は「おく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おく」を入れると、次のようになります。
おくじょう（屋上）
きおく（記憶）
おくりもの（贈り物）
しおくり（仕送り）
「おくじょう（屋上）」や「おくりもの（贈り物）」は、すぐにイメージが湧いたのではないでしょうか。「しおくり（仕送り）」は、離れて暮らす家族を支える温かい響きを持つ言葉ですね。
漢字に直すと「屋」「憶」「送」など、さまざまな字が思い浮かびますが、ひらがなで見るとすべて同じ「おく」。言葉の持つ豊かなニュアンスを感じながら、スッキリと正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)