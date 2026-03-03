USJに『BTTF』ドク＆タイムマシンが10年ぶりに復活！ ブルース・ブラザーズも17年ぶりに再登場〈取材レポ〉
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年をお届け。同期間中は、名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会えるスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」が開催され、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン＆ドク・ブラウン博士が約10年ぶりに、『ブルース・ブラザーズ』のパトカーとジェイク＆エルウッド兄弟が約17年ぶりにパークに復活する。
【写真】エモい！ 約17年ぶりに復活した『ブルース・ブラザーズ』ジェイク＆エルウッド兄弟
■USJの原点を感じられる
今回開催される「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」は、パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、25周年ならではのスペシャル・イベント。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結する。
さらに、現在も世界中で大人気の映画シリーズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催。
タイムマシンとドク・ブラウン博士は2016年5月から約10年ぶり、パトカーとジェイク＆エルウッドは2009年から約17年ぶりの再登場となる。
開催に先駆けて実施されたプレスプレビューでは、ドクが颯爽と登場。手を振りながら「皆さん、どこから来たの？」とあいさつし、ドアを開けて自慢のタイムマシンを紹介してくれた。
さらに、おなじみのセリフ｢なんてこった！｣も披露され、終始テンション高めなグリーティングに。ポケットには気になる物が入っているので、注目しても面白いかも。
加えて、3月27日（金）からグリーティングが始まる、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟も先行して登場。クールなスーツでキメた二人は、「おはようございます」と日本語であいさつ。二人の名前を呼ぶと、カッコいいポーズを披露してくれた。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの原点に立ち返ったような本イベントは、ハリウッド・エリア 年間パス・センター前で開催。ドク・ブラウン、ジェイク＆エルウッド兄弟のグリーティングは不定期で行われる。
