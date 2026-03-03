リカちゃん×『スーパーマリオ』がコラボ！ ピーチ姫の髪型や青い瞳など細部まで表現
着せ替え人形「リカちゃん」と『スーパーマリオ』がコラボレーションしたドール2種が、4月18日（土）から、全国の玩具専門店や百貨店・量販店の玩具売り場およびタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。
【写真】美しい！ ピーチ姫のコスチュームを着たリカちゃん
■“スーパースター”もリアル
今回登場するのは、マリオとピーチ姫のコスチュームを着た2種類のドール。
「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、リカちゃんがマリオのトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールを着用。“スーパースター”のバッグや“ひげのフォトプロップス”が付属する、飾っても写真を撮っても楽しいアイテムだ。
一方、リカちゃんがピーチ姫のコスチュームを着た「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、ドレスの袖にダーツを入れたり、スカートの中にチュールを重ねたりすることでボリューム感のあるシルエットを実現したこだわりぶり。
印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴が細部まで表現されており、付属品の冠カチューシャやピンクの傘を合わせれば、ピーチ姫そっくりのビジュアルが完成するだろう。
