かつて自身も出演していた『DayDay』で特集された槙野監督。写真：永島裕基

　フリーアナウンサーの望月理恵さんが３月２日、自身のインスタグラムを更新。「DayDay.のロケで静岡県藤枝市へ槙野監督に会いに行ってきましたーー！」と報告した。

　今季から藤枝を率いる槙野監督との２ショットなどを添えて、54歳の人気者は「いつも明るくてパワースポットのようですが ピッチにいる槙野さんは最高に輝いていて かっこよかったです」と綴る。
 
　さらに「そして、槙野さんとボールを蹴る浮所くんやヘイゼルアナが完全にサッカー少年に戻っていて楽しそうでした！（私は楽しむ前に全然出来なかった笑笑）」と続ける。

　なお、ロケの様子は２日に放送された。その前日に藤枝はJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でいわきと対戦し、２−１で勝利。今季２勝目をマークした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

