人気女子アナがJ指揮官に「会いに行ってきましたーー！」。パワースポットのような存在に「かっこよかったです」
フリーアナウンサーの望月理恵さんが３月２日、自身のインスタグラムを更新。「DayDay.のロケで静岡県藤枝市へ槙野監督に会いに行ってきましたーー！」と報告した。
今季から藤枝を率いる槙野監督との２ショットなどを添えて、54歳の人気者は「いつも明るくてパワースポットのようですが ピッチにいる槙野さんは最高に輝いていて かっこよかったです」と綴る。
さらに「そして、槙野さんとボールを蹴る浮所くんやヘイゼルアナが完全にサッカー少年に戻っていて楽しそうでした！（私は楽しむ前に全然出来なかった笑笑）」と続ける。
なお、ロケの様子は２日に放送された。その前日に藤枝はJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でいわきと対戦し、２−１で勝利。今季２勝目をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】人気女子アナが槙野監督との２ショット公開！
