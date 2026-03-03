54歳・望月理恵、超ミニスカ×白シャツの春コーデでモデル撮影「足細っ」「モッチーさんの美脚はもはや芸術作品」「国宝級の美貌」
芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#写真撮影」のハッシュタグを添え、春らしいスタイルで“モデル撮影”を行う様子を紹介した。
【写真】「美脚過ぎる…」「もはや芸術作品」超ミニスカ×白シャツの春コーデで美脚際立つ望月理恵
望月は白シャツ×超ミニ丈のスカートをまとい、イスに腰掛けポーズ。足元は編み上げ風のピンヒールで決め、スラリと長い美脚が際立っている。
投稿では「この撮影がどんな仕上がりになるのでしょうか」と心躍らせた様子でつづりつつ、「最後のポーズはボツですな」とちゃめっ気も見せた。
コメント欄には「美しい〜」「スタイル抜群で美脚」「足細っ」「脚めっちゃ綺麗」「美脚過ぎる…」「モッチーさんの美脚はもはや芸術作品ですね〜」「国宝級の美貌 美BODYを持つLADY」「大人の色気がすごい」「美人で美心」など、さまざまな反響が寄せられている。
