ハイジュエリーブランド「ブシュロン」とコラボレーションした椎名林檎 （C）BOUCHERON

　椎名林檎が、フランス・パリ発の歴史あるハイジュエリーブランド「ブシュロン」とのコラボレーションを発表した。椎名の新曲「至宝」がコラボレーションソングとなる。

　「至宝」は、11日にリリースされるニューアルバム『禁じ手』の収録曲。ミュージックビデオではブシュロンが全面協力し、ジュエリーを提供。アイコンコレクション「キャトル」を中心に、2体のケンタウリスに扮した椎名がブシュロンのジュエリーをまとい、幻想的かつ詩的な世界観を描き出す。

　今回のコラボレーションは、椎名が以前よりブシュロンのジュエリーを愛用していたことをきっかけに実現。「至宝」に込められた想いについて椎名は、「尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえています」とコメントしている。ミュージックビデオに登場する2体のケンタウリスは、“憧れる側と追われる側”という二面性を象徴し、ダイヤモンドが持つ至高性や気高さを表現しているという。

　近日公開となる「至宝」ミュージックビデオに先駆け、Boucheron JapanのYouTubeチャンネルでは、スペシャルムービーが公開されている。