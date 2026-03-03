3日（火）の関東は極寒。夜は東京23区も雪の可能性があります。

【3日（火）の天気】

南岸低気圧の影響で近畿〜関東で冷たい雨が降っています。低気圧が寒気を引き込んでいるため、関東甲信の山沿いでは湿った雪の降っているところがあり、夜にかけて大雪になるおそれがあります。関東北部の平地や東京多摩地方でもうっすら積もる可能性がありますので、交通障害に十分注意してください。東京都心は冷たい雨の時間帯がほとんどですが、夜にかけて気温が下がると23区でも雪がまじるかもしれません。午後は東北でも湿った雪が降り出し、太平洋側では5日（木）にかけて大雪になる見込みです。

●予想24時間降雪量（4日朝まで、多いところ）

東北太平洋側 40センチ

関東北部（山地） 40センチ

関東北部（平地） 8センチ

箱根〜多摩・秩父 15センチ

関東南部（平地） 1センチ

甲信 30センチ

積雪や路面凍結による交通障害に十分注意してください。

北海道は日差しがありますが、午後は道東で湿った雪が降るでしょう。夜は九州や四国では天気が回復するため、皆既月食を見られるかもしれません。

【予想最高気温】（前日差）

関東は真冬並みで極寒の一日。気温は朝から右肩下がりとなるでしょう。

札幌 2℃（±0）

仙台 7℃（-5）

新潟 10℃（＋1）

東京 8℃（-5）

名古屋 13℃（-5）

大阪 13℃（-2）

鳥取 12℃（-2）

高知 19℃（＋2）

福岡 14℃（＋2）

【週間予報】

■西日本

4日（水）は晴れるところが多いですが、山陰はくもりや雨でヒンヤリとするでしょう。次に広く雨が降るのは6日（金）〜7日（土）になる見込みです。8日（日）は各地でお出かけ日和になりそうです。

■北日本・東日本関東は4日（水）の日中は天気が回復、東京都心は15℃まで気温が上がって、寒暖差がかなり大きくなりそうです。北日本の太平洋側では、5日（木）にかけて大雪に警戒が必要です。6日（金）は北日本も晴れるところ多いですが、7日（土）は広く湿った雪や雨が降るでしょう。