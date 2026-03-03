対面回帰が進むキャンパスで、将来像にも変化が表れている。株式会社キャンパスサポートが運営する大学生協事業連合ＵＮＩＶＣＯＯＰキャリアナビ事務局は、２０２７年卒業予定者１６７名を対象に２０２５年１２月１日〜１２月１４日、インターネット調査を実施した。１週間当たりの平均登校日数は４．１日で、同卒年を対象とした７月調査の４．４日から微減。授業形式は９割以上が「すべて対面」または「対面が多い」と回答し、対面中心の傾向が続く。

仕事に求めることでは、７月比で「やりがい」が−１２．９ポイントと大幅減。一方で「安定性」が最多となり、「堅実な仕事」も＋５．４ポイントと増加した。働き方で重視する点は「社員・会社の雰囲気」８２．６％が最多で、７月比＋７．３ポイント。「勤務地」も＋６．７ポイントと伸びる一方、「ライフワークバランス」は−５．８ポイント、「時間外労働」は−２．５ポイントと微減し、時間より場所の制約を重視する傾向がうかがえる。

希望勤続年数は「定年まで」４６．１％で、７月比＋８．６ポイント。「５年以上１０年未満」は−６．７ポイントとなり、回答者の８５％以上が「５年以上」を希望するなど、長期志向が強まっている。