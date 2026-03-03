昨年３月末でフジテレビを退社しフリーとなった永島優美アナウンサーが３日、都内で行われた愛媛県オリジナルかんきつ「紅プリンセス」ＰＲイベントの司会を務めた。

同イベントは午前９時２０分からスタート。髪の毛をキレイにまとめた永島アナは「みなさま、おはようございます。フリーキャスターの永島優美です」と、はつらつにあいさつした。

２０１４年にフジテレビに入社。１６年から同社朝の看板番組「めざましテレビ」のメインキャスターに就任し、２３年をもって同番組を卒業。２５年３月末をもって同局を退社した。退社時に発表したコメントでは、アナウンサー業はもちろん「３年前に取得した資格『果物インストラクター』『オーガニックフルーツソムリエ』として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと考えています」とつづっていた。

この日はまさに宣言通りの活躍ぶりだった。愛媛県庁みかん研究所の菊地毅洋所長が紅プリンセスの誕生に１７年を要したと語ると、「１７年というのは長い方でしょうか？短い方でしょうか？」とすぐさま問い掛けした。さらに、タレント・友近が紅プリンセスを試食し「つるんとプルンと入ってくる。ゼリーのような滑らか」と話せば、イベント前に一足早く試食していた永島アナも「ジューシーでじゅわーっと口に広がり、プルンプルンなんですよね」と“援護射撃”。局アナ時代に鍛えた瞬発力を生かし、本格発売２年目を迎えた紅プリンセスの魅力を深掘りした。