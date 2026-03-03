双子出産の中川翔子、復帰後初ライブでミニスカ姿披露 美脚ショットに「変わらぬスタイル」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】歌手でタレントの中川翔子が3月1日、自身のInstagramを更新。同日、水戸市民会館グロービスホールにて開催された「中川翔⼦コンサート2026」について投稿し、反響が寄せられている。
【写真】40歳双子出産タレント「変わらぬスタイル」ミニスカ衣装から美脚スラリ
中川は「どうなることかと本当にドタバタドキドキでしたが 無事開催できた、無事楽しかったになれた」と復帰後初めてのライブの感想を報告。ダンサーのマミタスターズと衣装姿でポーズを決める写真や楽屋での私服姿と思われる写真など、ライブのオフショットを多数投稿した。中川は白いチュールミニスカートに、後ろにかけて裾が長くなっていくホワイトゴールドのドレス風ジャケットを合わせており、ミニスカートとブーツの間からは美しい脚がのぞいている。
「衣装もキラキラで最高に可愛い 復帰の決意のホワイトゴールドにミニスカ！今日のためにスクワットとプランクしてた！」と、ステージのために努力したことも明かしている。また、今回のライブについて「中川翔子 人生のターニングでありフェーズ2のスタート 特別な日になりました」とつづった。
この投稿に「復活ライブお疲れ様」「脚が綺麗」「おかえりなさい」「変わらぬスタイル」「可愛すぎる」「努力の結晶ですね」などと話題となっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、ステージ衣装で美脚披露
◆中川翔子の投稿に反響
