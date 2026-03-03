Snow Man、初のトリプルA面シングル決定 目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介主演作主題歌同時リリース
【モデルプレス＝2026/03/03】Snow Manが、13枚目シングル「BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」を、4月29日に発売することが決定した。
【写真】Snow Manメンバー「普通にいてびっくり」街中降臨ショット
今作は「BANG！！」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングルとなっている。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは「FIGHTER」。公開された3形態のジャケット写真は、葛藤しながらも進み続ける強い意志と覚悟をもったFIGHTERを表現したものだ。黒を基調としたレザー衣装にアクセントの赤グローブがメンバー個々が放つ圧倒的な存在感を際立たせている。
「BANG！！」は目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブ・アンセム。派手なドラム・ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。「守るものがあるからこそ強くなれる」そんな想いを乗せた歌詞も聴きどころだ。
「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務める、4月4日スタートテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングであり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにも準えた強い決意と衝動を、クールでエッジの効いたサウンドに乗せて描く、Snow Man流のダンス・ナンバー。
「オドロウゼ！」は佐久間大介が主演を務める3月6日より公開の映画『スペシャルズ』の主題歌。誰もが抱えている日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューン。大変な毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく。そんな温かなメッセージを込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
この他、通常盤にはTBS系スポーツ2026テーマ曲として使用されている「STARS」を収録。さらに初回盤A付属DVDには「SAVE YOUR HEART」「BANG！！」のMusic Videoとマルチアングル映像、それらのメイキング映像。初回盤B付属DVDには「オドロウゼ！」「STARS」のMusic Video、「オドロウゼ！」マルチアングル映像、「オドロウゼ！」「STARS」「ジャケット写真撮影」のメイキング映像、撮りおろし特典映像「“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会」と、各形態盛りだくさんの映像コンテンツを収録予定。Snow Man初のトリプルA面シングルということもあり、バリエーションに富んだ内容となっている。（modelpress編集部）
形態： SG＋DVD
仕様： スリーブ仕様・シリアルナンバーA封入
【CD収録内容（予定）】
SAVE YOUR HEART
オドロウゼ！
BANG!!
【DVD収録内容（予定）】
「SAVE YOUR HEART」Music Video
「BANG!!」Music Video
「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
「BANG!!」マルチアングル映像
「SAVE YOUR HEART／BANG!!」Behind The Scenes
形態： SG＋DVD
仕様： スリーブ仕様・シリアルナンバーB封入
【CD収録内容（予定）】
オドロウゼ！
BANG!!
SAVE YOUR HEART
【DVD収録内容（予定）】
「オドロウゼ！」Music Video
「STARS」Music Video
「オドロウゼ！」マルチアングル映像
「オドロウゼ！／STARS／ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
形態： CD Only
初回仕様： スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封入
【CD収録内容（予定）】
BANG!!
SAVE YOUR HEART
オドロウゼ！
STARS
BANG!!（Instrumental）
SAVE YOUR HEART（Instrumental）
オドロウゼ！（Instrumental）
STARS（Instrumental）
初回盤A： 特典A
初回盤B： 特典B
通常盤： 特典C
【注意事項】
特典は後日お知らせ・特典は数に限りあり
一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合あり
本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人
「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネル掲載のDOCUMENTARY FILMとは一部内容が異なる
