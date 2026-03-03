岡田紗佳、ノースリワンピ姿で「1番緊張する番組」出演を報告「色っぽい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が3月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「いい女」色っぽいノースリワンピ姿
岡田は3月2日のテレビ朝日系「Qさま！！」への出演を告知し、オフショットを投稿。ウエストラインに沿って黒くなっているクリーム色のノースリーブワンピースを合わせ、スラリと伸びた二の腕が際立つスタイルを披露している。また「1番緊張する番組かもしれない」と心の内を明かし「おかだは活躍できるのか…？ぜひ見届けてください」と呼びかけている。
この投稿に「めちゃ可愛い」「いい女」「番組楽しみ」「ワンピース似合ってる」「綺麗で癒やされる」「色っぽい」「スタイル良すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡田紗佳、二の腕スラリなワンピース姿披露
