フライパン1つで2品献立が同時完成『鶏むねバタポンステーキ』は表面カリッ中しっとり　

蒸し焼きにして、鶏むね肉を驚くほどしっとり柔らかに。バターとポン酢の黄金コンビで味つけすれば、しっかりご飯がすすみます。

野菜も同じフライパンで焼いて手間なく時短。主菜と副菜が同時に完成するから、忙しい日の晩ごはんにもぴったりです。

『鶏胸肉のバタポンステーキ』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……2枚（約400g）

れんこん……1/2節（約80g）

ブロッコリー……1/3株（約80g）

塩……小さじ1/4（鶏肉用）、少々（野菜用）

小麦粉……大さじ2

サラダ油……大さじ1と1/2

〈A〉

バター……10g

ポン酢しょうゆ……大さじ3

砂糖……小さじ2

作り方

（1）れんこんは皮をむいて幅1cmの半月切りにし、さっと水にさらして水けをきる。ブロッコリーは小房に分ける。鶏肉は身の厚い部分に深めに切り込みを入れて厚みを均一にする。塩小さじ1/4をふってもみ込み、小麦粉をまぶす。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして入れる。2分焼き、あいているところに（1）の野菜を加え、2〜3分焼く。鶏肉の上下を返してふたをし、弱火で4分蒸し焼きにする。野菜に塩少々をふり、火を止める。鶏肉を取り出して食べやすく切り、野菜とともに器に盛る。同じフライパンに〈A〉を入れて中火にかけ、混ぜながら1分煮る。かるくとろみがついたら鶏肉にかける。

コクのあるバターポン酢と、塩味で引き立つ野菜の甘み。フライパンひとつで、満足感ばっちりの一皿が完成です♪

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）