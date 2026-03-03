【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 円安の再加速 【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 円安の再加速

先週から昨日までのまとめ

ユーロ円は、週初の下押しを経て強烈な上昇トレンドへと回帰し、年初来高値圏を伺う極めて強い展開となった。



23日： 182円台半ばを中心にもみ合い。下値は182.18円まで押される場面もあったが、概ね小休止の展開となった。

24日（重要）： 深夜に安値181.99円をつけた後、東京市場から欧州市場にかけて買いが急加速。182.30円付近から一気に184.19円まで、約1.9円の急騰を演じた。

25日～28日： 上昇の勢いが継続し、26日には一時184.77円まで到達。その後は利確売りに押される場面もあったが、184円台を維持する底堅い動きが続いた。

3月2日： 早朝に183.30円まで調整が入ったものの、欧州・NY市場にかけて再び買い戻され、一時184.69円まで反発。終値ベースでも184.56円と高値圏を維持して引けた。



テクニカル分析

レジスタンス 2 185.00円（心理的節目）

レジスタンス 1 184.70～184.80円（直近高値）

サポート 1 183.30円（3月2日安値）

サポート 2 182.00円（2月24日押し安値）



RSI (14) 38.7付近まで低下。過熱感は解消され、弱気ゾーンに足を踏み入れている。さらなる調整の余地を示唆している。



MACD シグナル線を明確に下抜けるデッドクロスが発生。MACD自体もゼロラインに向かって低下しており、短期的には下押し圧力が強い。



トレンド： 2月24日を起点とした上昇チャネル内での推移が続いていたが、3月3日現在は184円台を割り込み、短期的な調整局面（押し目形成）に入っている。



今週のポイント：



【メインシナリオ】調整継続と底固め

地政学リスクや利確売りが先行し、先週の急騰分を埋める動き。



想定レンジ： 182.50 ～ 184.50円



展開： 184円台後半の重さを嫌気し、一度183.30円付近のサポートを確認しに行く動き。週末の米雇用統計などを前にポジション調整が主体となり、183円台を中心としたレンジ、あるいは緩やかな下押しを予想する。ここで底堅さを示せれば、次週以降の再上昇の足掛かりとなる。



【対抗シナリオ】上昇トレンド回帰

調整が浅い段階で終わり、年初来高値を更新する動き。



想定レンジ： 183.80 ～ 185.50円



展開： 184.00円付近で早々に買い戻しが入り、184.80円のレジスタンスを突破する。この場合、ショートカバー（売り方の踏み上げ）を巻き込み、185円の大台を明確に超えて一段高となる可能性がある。



今週の主な予定と結果

ユーロ圏

03/02 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （2月） 結果 50.8 予想 50.8 前回 50.8

03/03 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （2月） 予想 0.5% 前回 -0.6% （前月比）

03/03 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （2月） 予想 1.7% 前回 1.7% （前年比）

03/03 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （2月） 予想 2.2% 前回 2.2% （コア・前年比）

03/04 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （2月） 予想 51.8 前回 51.8

03/04 19:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 0.1% 前回 -0.3% （前月比）

03/04 19:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 -2.5% 前回 -2.1% （前年比）

03/04 19:00 雇用統計 （1月） 予想 6.2% 前回 6.2% （ユーロ圏失業率）

03/05 19:00 小売売上高 （1月） 予想 0.3% 前回 -0.5% （前月比）

03/05 19:00 小売売上高 （1月） 予想 1.7% 前回 1.3% （前年比）

03/06 19:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第4四半期） 予想 0.3% 前回 0.3% （前期比）

03/06 19:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第4四半期） 予想 1.3% 前回 1.3% （前年比）



ドイツ

03/02 16:00 小売売上高 （1月） 結果 -0.9% 予想 0.0% 前回 0.1% （前月比）

03/02 16:00 小売売上高 （1月） 結果 0.7% 予想 1.3% 前回 3.2% （前年比）

03/02 17:55 製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （2月） 結果 50.9 予想 50.7 前回 50.7

03/04 17:55 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （2月） 予想 53.4 前回 53.4

03/06 16:00 製造業新規受注 （1月） 予想 -3.8% 前回 7.8% （前月比）

03/06 16:00 製造業新規受注 （1月） 予想 13.2% 前回 13.0% （前年比）



フランス

03/02 17:50 製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （2月） 結果 50.1 予想 49.9 前回 49.9

03/03 16:45 財政収支 （1月） 前回 -1247.0億ユーロ

03/04 17:50 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （2月） 予想 49.6 前回 49.6

03/05 16:45 鉱工業生産指数 （1月） 予想 0.3% 前回 -0.7% （前月比）

