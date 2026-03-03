【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急落からの猛烈な切り返し 【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急落からの猛烈な切り返し

【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急落からの猛烈な切り返し



先週から昨日までのまとめ

ポンド円は、ユーロ円同様に「急落からの猛烈な切り返し」を見せ、非常にボラティリティの高い展開となった。



23日： 208円台後半から209円台前半で推移。方向感を模索する小休止の展開となった。

24日（重要）： 深夜に安値208.14円まで売り込まれたが、東京市場から欧州市場にかけて買いが急加速。208円台半ばから一気に210.73円まで、約2.6円もの驚異的な急騰を演じた。その後、利確売りに押されるも底堅さを維持した。

25日～26日： 上昇の勢いが止まらず、26日には一時212.11円まで到達。短期間で4円近い上昇を記録し、押し目買いの強さを鮮烈に印象付けた。

27日～28日： 週末にかけて利確売りが先行し、210円台前半まで値を落として週の取引を終えた。

3月2日： 早朝に209.12円まで調整が入ったが、その後は再び買い戻しが優勢となり、一時211.37円まで反発。終値は211.24円と、力強い復調を見せて引けた。



テクニカル分析

レジスタンス 2 213.00円（次の心理的節目）

レジスタンス 1 212.00～212.10円（直近高値・26日ピーク）

サポート 1 210.50円（直近の押し目）

サポート 2 209.10円（3月2日安値）、208.10円（24日安値）



RSI (14) 49.7付近。50を挟んで中立の状態。先週の過熱感は完全に解消され、次のトレンド待ちの状況にある。



MACD ゼロラインより上の高い位置にあるが、シグナル線と重なる形でデッドクロスの兆しを見せている。短期的には上値の重さが意識されやすい。



トレンド： 2月24日を起点とした急激なV字回復を経て、現在は高値圏での保ち合い（スクイーズ）形成に移行している。



今週のポイント：



【メインシナリオ】高値圏でのレンジ・調整

急騰後の反動による利確売りと、底堅い実需の買いが交錯する展開。



想定レンジ： 209.00 ～ 212.00円



展開： 上値の重さを確認しながら、210円台を中心としたレンジ相場が続く。週末の米雇用統計などの外部要因待ちとなりやすく、212円を突破するには新たな材料が必要となる。下値は3月2日の安値である209円台前半が強力なサポートとして機能する。



【対抗シナリオ】上昇トレンドの再加速

調整が限定的に終わり、212円を突破して一段高を目指す動き。



想定レンジ： 210.50 ～ 213.50円



展開： 210円台半ばで早々に押し目買いが入り、先週高値の212.11円を上抜ける。この場合、ショートの踏み上げを誘発し、ターゲットは213円台後半まで拡大する。



今週の主な予定と結果

英国

03/02 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （2月） 結果 0.3% 予想 0.4% 前回 0.3% （前月比）

03/02 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （2月） 結果 1.0% 予想 0.7% 前回 1.0% （前年比）

03/02 18:30 消費者信用残高 （1月） 結果 18.0億ポンド 予想 16.8億ポンド 前回 15.0億ポンド

03/02 18:30 マネーサプライM4 （1月） 結果 -0.1% 前回 0.3% （前月比）

03/02 18:30 マネーサプライM4 （1月） 結果 3.0% 前回 4.7% （前年比）

03/02 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （2月） 結果 51.7 予想 52.0 前回 52.0

03/04 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （2月） 予想 53.9 前回 53.9

03/05 18:30 建設業PMI（購買担当者景気指数） （2月） 予想 47.0 前回 46.4

