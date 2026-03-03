「かつみ・さゆり」のさゆり、手作りケーキで夫の63歳バースデー祝福「愛情いっぱい」「とっても美味しそうで豪華」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫で相方のかつみが63歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【動画】「とっても美味しそうで豪華」「愛情いっぱい」さゆりの手作りケーキに大喜びのかつみ
さゆりは「かつみさんの63歳お誕生日」と題し、色鮮やかなデコレーションが施された豪華な特製ケーキを披露。「お祝いのケーキ作りましたぁ〜」と、器用な一面をのぞかせた。
さらに、「白髪なし、老眼なし、人間としての信用なし〜」と、かつみの若々しさを褒めつつも強烈なオチをつけ、「そんなあなたが大好きです〜」「今年も一年 必要以上に元気に このまま能天気に過ごして貰いたいです〜」と、愛情たっぷりにつづった。
コメント欄には「とっても美味しそうで豪華」「可愛くて豪華なケーキ」「素敵なご夫婦」「さすがです」「愛情いっぱい」などの声が寄せられている。
