3児の母・山口もえ「娘たちの成長を願って」 洗練された“ひな祭りご飯”を披露「凄いこれ何？」「愛情あふれるお膳ですね」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が３日、自身のインスタグラムを更新。洗練された“ひな祭りご飯”を公開した。
【写真】「愛情あふれるお膳ですね」山口もえが披露した洗練された“ひな祭りご飯”
山口は「ひな祭り」と書き出し「茶巾ずしと蛤のお吸いものを 茶巾ずしはもちのろん!!買ってきました。笑 食後はお茶を点てて桜餅を娘たちの健やかなる成長を願って」とコメントし、野菜、魚、汁物と栄養面も考えられた食卓を披露している。
コメント欄には「もえちゃんのお嬢さま方への愛情あふれるお膳ですね♪ステキです」「『凄いこれ何？』と思ったら茶巾ずしなんですね」「抹茶をたてる イイですね」などの反響が寄せられていた。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
