タレント・モデルでフィギュアスケーターの本田紗来さんが自身のインスタグラムを更新。高校を卒業したことを報告しました。



本田さんは明治大学付属八王子高等学校の校門の前での制服姿の写真とともに、「高校を卒業しました。」と、投稿。





入学式の日の思い出として「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています。」と明かしました。

その不安を打ち消したのは、同級生たちによるサプライズ。「入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と、不安が一瞬で忘れちゃうくらい嬉しい出来事だったと振り返ります。





そして、「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の3年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした。」と高校生活について綴っています。





また両親への感謝の言葉も投稿。「毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母。どんな時も、当たり前みたいに送り出してくれました。」「送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう。」「いつも一緒に真剣に悩んでくれて、背中を押してくれました。」などと綴り、ストーリーズには、両親へ宛てた手紙の画像も添えています。





この投稿に、姉の本田真凜さんは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」と、桜の花びらの絵文字を添えて返信。本田望結さんも「紗来、卒業おめでとう」と、桜の花びらの絵文字を添えて返信しています。





