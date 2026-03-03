吉本新喜劇の座長、愛車のトヨタ“名車”公開「素敵でしょって顔してはります」「すちさんも車も素敵でかっこいい」
吉本新喜劇の座長・すっちー（54）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車であるトヨタ“名車”を公開した。
すっちーは、愛車との2ショットとともに「ENGINEという雑誌に載せていただきました!! 車をカッコよく撮ってもらったよー」とコメント。この投稿に「カッコいい〜〜！幸せ感伝わる光景をありがとうございます」「すちさんも車も素敵で、かっこいいです^_^雑誌、買います」「NGK出演の時、自転車乗られてるから車とすっちー新鮮です」「すっちーカッコいい」「素敵でしょって顔してはります 勿論すちさんも車も素敵です」など称賛のコメントが寄せられている。
すっちーは、2024年4月に公開されたお笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』に出演し、カスタムが施されたトヨタ『ハイラックスサーフ』（185系）が納車される様子を公開。
愛車の『トヨタハイラックスサーフ』（185系）は、ライトグレーのボディに、サイド出しマフラー、2.5インチリフトアップを施して車高を上げ、ホワイトのホイールを履いた、すっちーのこだわりが詰まった1台となっている。
