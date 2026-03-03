今回は、「俺も家事してる」と言い張る夫に怒りが爆発したエピソードを紹介します。

「手抜きばっか。今日もショボいメシだな」と言いたい放題な夫…

「第二子出産後、育休をとり仕事に復帰しましたが、仕事と育児や家事の両立がとにかく大変です。夫は、育児にも家事にも協力的ではないですし。

しかも夫は、私が疲れ切った中、作った料理に『手抜きばっか。今日もショボいメシだな』と言いたい放題なんです。そこで夫に『共働きなんだし、家事を手伝ってよ』と言うと、『俺も家事してる』『だから料理はお前の役目だ』と言い返してきました。

でも夫がやっているのはゴミ出しだけ。家事をしていると言えるレベルではとてもありません。怒りが爆発し、離婚も考えるほどです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 一度この夫に、料理や掃除、洗濯まですべての家事を経験してみてほしいですよね。妻が普段いかに大変な思いをしているか、分かるはずですから……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。