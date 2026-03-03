ハーマンインターナショナルは、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン『JBL Tune 780NC』を3月13日に発売すると発表した。

【画像あり】定番のブラック・ホワイト以外もラインナップ 商品外観

本モデルは、従来モデルから大幅に進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを新たに搭載するほか、JBL空間サウンドに対応している。

40mm径ドライバーを搭載し、Personi-Fi 3.0による個々の聴覚特性に最適化されたサウンド調整も可能だ。有線接続時にはハイレゾに対応している。

通話面では2基のビームフォーミングマイクによってクリアな音質を実現している。

最大再生時間約76時間のロングバッテリーを搭載し、急速充電5分で5時間再生が可能だ。

デザイン面では、メタル仕上げのヒンジやエンボスロゴを採用した。カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブルー、ラベンダーの全4色だ。

『JBL Tune 780NC』は、JBLオンラインストアや各ECサイトの公式ストアで18,700円（税込）で販売予定だ。

対象店舗で予約注文することでJBLロゴ入りヘッドホンスタンドやポイントが付与されるキャンペーンが行われる。店舗ごとに特典の詳細が異なるため、詳細は各ショップのページを参考にしてもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）