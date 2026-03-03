「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日正午現在でイトーキ<7972.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



３日の東証プライム市場でイトーキが６日ぶりに反落。２６年１２月期の売上高は１６７５億円（前期比９．０％増）、営業利益は１６０億円（同１６．９％増）が予想されており、前期に続き過去最高を更新する見通しだ。オフィス投資需要が底堅く推移する見込み。今期配当も９０円（前期７５円）が計画されている。この日は利益確定売りが優勢となっているが、業績拡大を評価し株価は上昇基調にあり、市場には一段高期待も強い様子だ。



出所：MINKABU PRESS