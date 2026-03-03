ムバッペが左膝捻挫で復帰時期未定…マンCとのCL16強など複数試合を欠場か
レアル・マドリーは2日、フランス代表FWキリアン・ムバッペが左膝の捻挫と診断されたことを発表した。保存療法を継続し、経過を観察していくという。
今季はここまで公式戦33試合に出場し、38ゴール6アシストと攻撃を牽引していた。スペイン『アス』によると、現時点で復帰時期は未定。マンチェスター・シティとのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦を含む3月中の公式戦5試合に加え、月末の代表戦2試合も欠場する可能性があるようだ。
アルバロ・アルベロア監督は2日のラ・リーガ第26節ヘタフェ戦(●0-1)に向けた記者会見で「今は期限を設けない方がいい。日々様子を見なければならない不調であり、本人の感覚やコンディションを確認する必要がある。それに応じて、判断していく。彼が100%の状態に戻ることを望んでいるし、そうなった時に帰ってくるだろう」と語っていた。
