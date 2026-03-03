　エンジェル・シティ(アメリカ女子1部)の日本女子代表(なでしこジャパン)MF遠藤純(25)が2日、自身のインスタグラム(@jun_soccer524)で黒のビキニショットを披露した。

　先週の投稿でも白のビキニ姿の写真を掲載していた遠藤。今回は「夏が呼んでいる」と綴り、ピンクの髪にサングラス、そして黒のビキニでロサンゼルスのビーチに立つショットを公開した。

　フラッシュが光ったカメラの絵文字の横には、チームメイトのMF杉田妃和(29)のアカウント(@sugita_hina08)も添えられている。

　コメント欄では「美しすぎる」「素敵」「プリンセス」「可愛すぎる」「魅力的だ」と称賛の声が相次いだ。

この投稿をInstagramで見る

遠藤純/Jun Endo(@jun_soccer524)がシェアした投稿


