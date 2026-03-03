ベンキュージャパン株式会社は、Macユーザー向けモニター「MA」シリーズの新モデルとして、リフレッシュレート120Hzに対応した「MA320UG」を2月27日（金）に発表した。発売は4月を予定する。

MA320UGは、従来モデル「MA320UP」（60Hz）に対し、より高いリフレッシュレートを求めるユーザー向けに開発された。動画再生や映像編集ソフトでのタイムライン操作などでも自然で滑らかな描写を実現するという。

画面サイズおよび解像度は31.5インチの4K UHD（3,840×2,160）。パネルには、P3カバー率98%の広色域と2,000:1の高コントラスト比を備えたNano Glossコーティングのグレアパネルを採用する。

また、MacBookと並べた際の統一感に配慮したシルバーボディと、3辺ベゼルレスのミニマルデザインを採用。

MacBookを手前に置いても画面に重ならない高さに調整できるスタンドは、ティルト、スイベル、ピボットに対応する。スタンドベースにはラバーパッドを備え、MacBookやアクセサリーの収納スペースとしても利用できる。

加えて、MacBookの画面に近い色味で表示できる独自の「M-bookモード」を搭載。「M-bookモード」以外のカラーモードへの切り替えや、MacBookのキーボードから輝度や音量などを操作できる画面設定ソフト「Display Pilot 2」も利用できる。

Macの集中モードと連動する機能にも対応。あらかじめ指定した画面モードやブルーライト軽減などの設定を自動で切り替えられる。

MacBookとの接続には、96W給電に対応したThunderbolt 4ポートを使用。ケーブル1本で映像、音声、データの転送と電源供給が同時に行える。

さらに、2025年12月に発表していたシリーズ初の5K解像度モデル「MA270S」を同日に発売した。

デザインや各種機能はMA320UGと同等としつつ、27インチの5K（5,120×2,880）の高解像度表示に対応。P3カバー率はMA320UGよりも広い99%となっている。

MA320UG

MA270S

サイズ：31.5インチ パネル：IPS（LEDバックライト） 解像度：4K UHD（3,840×2,160） 画面仕上げ：Nano Gloss（グレア） 輝度：450cd/m2 コントラスト比：2,000:1 色域（P3）：98% 高さ調整：150mm 映像入力端子：Thunderbolt 4（96W給電）×1、USB Type-C（35W給電）、HDMI×2 その他の端子：Thunderbolt 4（15W給電）×1、USB Type-C（15W給電）、USB Type-A×2 2台モニター接続：デイジーチェーン ブルーライト軽減：○ フリッカーフリー：○ 価格：15万2,820円サイズ：27インチ パネル：IPS（LEDバックライト） 解像度：5K（5,120×2,880） 画面仕上げ：Nano Gloss（グレア） 輝度：450cd/m2 コントラスト比：2,000:1 色域（P3）：99% 高さ調整：150mm 映像入力端子：Thunderbolt 4（96W給電）×1、USB Type-C（35W給電）、HDMI×2 その他の端子：Thunderbolt 4（15W給電）×1、USB Type-C（15W給電）、USB Type-A×2 2台モニター接続：デイジーチェーン ブルーライト軽減：○ フリッカーフリー：○ 価格：17万9,820円