自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、15歳の長男・真輝さんの成長がわかるエピソードを明かした。

【映像】生後2年以上入院した息子と野田聖子議員の2ショット（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田議員。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは野田議員が当選した際、右半身に麻痺がある真輝さんが片手で万歳をして祝福している姿など、親子の様子をたびたび紹介してきた。

生後2年以上入院した15歳息子と洋服を交換

3月1日は、小渕恵三元総理の長女・小渕暁子さんが出演する歌と絵画のイベントに、親子で訪れたことを明かし、「帰りのタクシー 鉄母、花粉症でぐだぐだ。彼には付き合ってくれたお礼に時計のバンドを買いまして、ご満悦。実は2人、洋服交換出来るようになった！母は息子が誕生日祝いにいただいたカーディガン、息子は母が去年まで着ていたジャージを。なんか、うれしいかも」とつづり、車内で撮影した2ショットも披露した。

