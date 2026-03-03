DEAN ＆ DELUCA、初のベビー向けシリーズ発売へ “こだわり”が詰まったテーブルウェアやベビーウェアなど展開
セレクトショップDEAN ＆ DELUCA（ディーンアンドデルーカ）は10日より、ブランド初となるベビー向けシリーズをオンラインストア限定で発売する。
【画像】木の温もりを感じられるテーブルウェア
ベビーと過ごす日々に寄り添う本コレクションは、ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、素材の心地よさにこだわったアイテムが特長。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど多彩なアイテムを取り揃えている。
同ショップは、“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーに、世界中の食を通して「食するよろこび」を届けることを大切にしてきた。
その想いは、人生のファーストステージである“ベビー”でも変わらない。はじめてのひとさじや、家族で囲む食卓の時間など、食を通して心が満たされる体験は、成長とともに重ねられていく大切な時間となる。
本コレクションは、食を単なる商品としてではなく、「食するよろこび」を提案してきたブランドの想いを、ベビーとの暮らしへと広げる新たな取り組み。日々の食事や団らんの時間に自然に溶け込みながら、家族のひとときをより心地よいものへと育んでいく。
■木の温もりを感じられるテーブルウェア
天然木の個性を活かし、神奈川県小田原の職人が丁寧に削って仕上げた「木のうつわ」をラインナップ。セットには欅・胡桃・桜など異なる木材を使用し、一つひとつ色合いや木目の違いを楽しめる。お食い初めなどのお祝い事にも、普段使いにも、成長にあわせて幅広く使用できる。
また、毎日の使いやすさにも配慮し、電子レンジや食洗機に対応した「樹脂の器やカトラリーのセット」も展開。プレートとボウルは内側がわずかに反り返ったユニバーサルデザインで、最後のひとくちまできれいにすくい取れる。軽く割れにくく、はじめて使う食器としても安心。同じライトグレーのカラーで、持ち運びに便利な「ストローマグ」も揃えている。
さらに、出産祝いとして特別な贈りものに選ばれる「シルバースプーンとフォーク」のセットも。「銀のスプーンをくわえて生まれてきた赤ちゃんは幸せになる」という西洋の古くからの言い伝えにちなみ、「食べ物に困らない」「幸せな人生を送れるように」という願いが込められている。
【商品一覧】
天然木お食事ギフト（欅・胡桃・桜・楓）1万3200円
テーブルウェアギフト 9680円
両手 ストローマグ 2090円
シルバーメッキカトラリー ギフト 6380円
■肌触りの良さにこだわったベビーウェア
自然に寄り添うオーガニックコットンを使用し、愛媛県今治の職人が丁寧に織り上げたベビーウェアとタオルのコレクション。「スタイ」や「スリーパー」は、表を無地のガーゼ、裏をストライプ柄のパイル地で仕立て、ガーゼの軽さとパイルのやわらかさが重なり合うことで、赤ちゃんの肌にもやさしい使い心地を実現している。
「スワドル」は、ガーゼならではのやさしい肌触りと高い吸水性が特徴。繊細なベビーの肌を心地よく包み込み、新生児のおくるみとしてだけでなく、ひざ掛けとしても長く使用できる。
「バスタオル」「フェイスタオル」「ハンカチタオル」は、上質でやわらかく、毎日のケアに寄り添うアイテム。白とグレーのシンプルな配色で、贈り物としても選びやすく、ギフトボックスも用意している。
【商品一覧】
スリーパー＆スタイ ギフト 1万2100円
スタイ グレー/ホワイト 2640円
スワドル＆スタイ ギフト 6600円
バスタオル ギフト 8800円
■シェアして使えるペアレンツバッグ
パパママ兼用で使える大容量の「ペアレンツバッグ」と、着替えや小物を収納できる巾着ポーチが登場。軽量かつ耐久性に優れたナイロン素材「CORDURA fabric」を使用し、親子で使える2ヶ所のドリンクホルダーを備えるなど、細部まで使いやすさにこだわっている。
手持ち・肩がけ・斜めがけに対応できるハンドルとショルダー紐付き。フックを使えば、ベビーカーハンドルへの取り付けも可能。シンプルなデザインとベーシックカラーで、子育てが落ち着いた後も長く使える。
巾着ポーチは2サイズ展開で、大きいサイズには着替えを、小さいサイズにはマグや小物を収納可能。バッグと一緒に使うことで、荷物をすっきり整理できる。
【商品一覧】
ペアレンツバッグ 9900円
巾着ポーチ2個セット 2970円
※価格は全て税込
