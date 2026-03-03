2026年3月3日 皆既月食

今夜午後7時前から、熊本市中央区のライブカメラで配信予定です。

＜写真を見る＞国立天文台発表のタイムスケジュール

＜ 皆既月食タイムスケジュール＞

午後6時50分ごろ 部分食の始まり（満月が欠け始め）

午後8時04分ごろ 皆既食の始まり（月全体が隠れる）

午後8時33分ごろ 食の最大

午後9時03分ごろ 皆既食が終わる

午後10時17分ごろ 部分食の終わり（元の満月へ）

今回の皆既月食 観察のポイント

皆既月食は、地球の影の中を月が通過することで、月が赤黒い色「赤銅色」に見える現象です。

前回の皆既月食は去年9月8日未明で、観察が難しい時間帯でしたが、今回は夜の観察しやすい時間帯。全国で始まりから終わりまで楽しめるチャンスです。

東の空で午後6時50分に欠けはじめ、午後8時4分に皆既食となります。

1時間くらい見られるため、雲がかかっていても何度か外に出てチャレンジするとよさそうです。

