ミュージシャン・俳優のGACKTさんが、自身のXを更新。

この３月で閉校する、福岡県久留米市の三井中央高校での卒業式に、自身がサプライズ登場した記事を添付し、改めて若者たちへメッセージを綴りました。



【写真を見る】【 GACKT 】 「誰かと比べなくていい。速さよりも、止まらないことの方が価値がある」「【成功】とは、転ばないことじゃない。転んでも、立ち上がり続けること」





GACKTさんは「卒業おめでとう。」「今日でひとつの区切りとなるが、本当の意味での【戦い】はここから始まる。」と、投稿。



続けて「社会は優しくない。正しい人が、常に勝つわけでもない。」「理不尽なことは山ほどある。裏切りは想像よりも多い。思い通りにならない現実が、何度も前に立ちはだかる。」「だからこそ、進む価値がある。」と、記しました。





そして「困難は、才能の有無を測るためのものじゃない。【覚悟の深さ】を試すためにある。」「挫ける日があってもいい。逃げ出したくなる夜もあるだろう。涙を流すことも、弱さを認めることも、それは恥ずかしいことじゃないんだ。」と、綴りました。





GACKTさんは「本当に危険なのは挑戦をやめること。『どうせ無理だ』と自分に言い聞かせてしまうこと。」と、投稿。



続けて「辛さは、成長の副作用。不安は、前に進もうとしている証。」「壁にぶつかったら、自分を疑う前に問い直せ。」「『これは越えられない壁か？』『それとも、越え方を知らないだけか？』」と、記しました。



そして「誰かと比べなくていい。速さよりも、止まらないことの方が価値がある。」「【成功】とは、転ばないことじゃない。転んでも、立ち上がり続けること。」と、綴りました。







GACKTさんは「現実は厳しい。だが、逃げなかった者だけが 手にする景色がある。」「自分の人生の責任を、自分で引き受けろ。選択を他人に預けるな。」と、投稿。



続けて「これから先、何度も迷うだろう。それでも最後に残るのは、【自分で決めた】という事実を持ち、諦めなかった者だけだ。」と、記しました。



そして「胸を張って進め。恐れながらでいい。」「世界は簡単じゃない。」「だが、オマエが思っているより、ずっとずっと面白いぜ。」「オマエたちの少し先で待ってるぞ。」と、若者たちへ呼びかけています。







【担当：芸能情報ステーション】