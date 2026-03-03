【ベルギーリーグ】ヘンク 3−0 ヘント（日本時間3月1日／セゲカ・アレーナ）

【映像】背後からの豪快スライディング

ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也が、守備で見せた“爆走プレスバック”からのスライディングタックルが話題に。ボールを奪い切ったように見えた場面でファールと判定され、SNSで賛否が広がっている。

ヘンクは日本時間3月1日、ベルギーリーグ第27節でヘントと対戦。伊東は後半途中から出場し、終盤にはアシストも記録するなど攻守で存在感を示した。

注目のシーンは後半終盤。ヘントの左サイドバック、ティアゴ・アラウージョがドリブルで伊東をかわしにかかると、伊東は一度は後手を踏みながらも、すぐさまプレスバックで食らいつく。アラウージョがスペースへボールを蹴り出した瞬間、伊東は背後から右足を伸ばしてスライディング。狙いは明確にボールで、鋭く足を差し込み奪い取った。

ただ、勢い余って奪ったボールの上に体が乗る形となり、伊東の体が跳ねるように浮く。笛が鳴ると伊東はボールを抱え、両手を広げて「ボールに行った」と強くアピールしたが、判定はファール。さらにイエローカードが提示された。

実況を務めた原大吾氏によると、「ボールにうまく行っているようには見えます。クリーンなタックルに見えますが、足にも接触はしてますかね」とし、映像角度によって印象が分かれる場面であることを伝えた。加えて、元Jリーガーで神奈川大学、柏レイソルで伊東とプレーした高木利弥氏もXでプレー動画を引用し、「どう見てもノーファール。彼守備もできちゃうんだよねー」と反応している。

SNSでは「完全にクリアなタックル」「めちゃくちゃクリーンじゃん」「ちゃんとボールに行ってるのに…」「最高の守備やん」とノーファール派のコメントが噴出。ジャッジに対しても「最高のプレーが台無し」「どうなってんの」「マジでジャッジのレベルが低い、こんなんファールでもなんでもない」と不満の声が多くあがった。一方で、「ボールに乗って足上がっちゃってるから印象悪いかも」「デススラ！？と思ったけど別角度の映像見たらめちゃくちゃボール捉えた綺麗なスライディングやん」と、審判によってファールをとられる可能性もあるという見方も。

ファールとなったものの、伊東の献身的なプレーに「ほんとに闘える」「純也の守備えぐいな」と賞賛する声も多く集まっている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）