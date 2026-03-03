「ジャンプ」の人気ラブコメ『さむわんへるつ』20万部突破 『からかい上手の高木さん』山本崇一朗の描きおろしイラストも到着
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の青春ラジオラブコメディ『さむわんへるつ』が、第2巻（3月4日発売）の刊行をもって累計発行部数20万部を突破した。これを祝して、『からかい上手の高木さん』の山本崇一朗から描き下ろしイラスト＆推薦コメントが到着した。
【写真】『からかい上手の高木さん』山本崇一朗のかわいい描き下ろしイラスト
「週刊少年ジャンプ」2025年42号（同年9月16日発売）で連載が開始され、早くも大きな話題を呼んでいる『さむわんへるつ』（作者：ヤマノエイ）。深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を、2人のボケ＆ツッコミやゆるっとした日常を交えながら、心地よいテンポで描く青春ラジオラブコメディだ。
このたび、3月4日発売の第2巻をもって、コミックスの累計発行部数が20万部を突破した。第2巻には、『からかい上手の高木さん』『マネマネにちにち』（小学館）の山本崇一朗からの推薦コメントと、本作のヒロイン・水尾くらげを描き下ろしたイラストも寄せられている。
■山本崇一朗
「こんなかわいいがあったのか！」と毎週興奮しております
この2人にしかできない最高にかわいいやりとり、ずっとみていたいです
『さむわんへるつ』第2巻は3月4日発売。価格は572円（税込）。
【写真】『からかい上手の高木さん』山本崇一朗のかわいい描き下ろしイラスト
「週刊少年ジャンプ」2025年42号（同年9月16日発売）で連載が開始され、早くも大きな話題を呼んでいる『さむわんへるつ』（作者：ヤマノエイ）。深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を、2人のボケ＆ツッコミやゆるっとした日常を交えながら、心地よいテンポで描く青春ラジオラブコメディだ。
■山本崇一朗
「こんなかわいいがあったのか！」と毎週興奮しております
この2人にしかできない最高にかわいいやりとり、ずっとみていたいです
『さむわんへるつ』第2巻は3月4日発売。価格は572円（税込）。