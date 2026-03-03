チェ・ジウ、『冬ソナ』日本特別版公開を前にメッセージ「私にとってもとても大切な作品」
『映画 冬のソナタ 日本特別版』の公開を前に、チェ・ジウから日本のファンへ向けたメッセージが到着した。
【動画】チェ・ジウ、日本のファンへメッセージ！
2002年に韓国KBSで放送されたドラマ『冬のソナタ』は、日本では2004年にNHKでオンエア。週末深夜の放送ながら高視聴率を記録し、日本における韓流ブームの火付け役となった。
特に主人公チュンサンを演じたペ・ヨンジュンは“ヨン様”の愛称で社会現象的な人気を博し、来日時には羽田空港に開港以来最多となる約5000人が殺到。一躍トップスターの座に躍り出た。さらに、ロケ地の一つである韓国・チュンチョン市にも日本人観光客が連日押し寄せるなど、その熱狂は大きなムーブメントへと発展した。
本作は、そんな名作ドラマを手がけたユン・ソクホ監督とPAN ENTERTAINMENTの製作陣が、「長年愛してくれた日本の視聴者への感謝」を込め、日本限定で劇場版として再構築した特別版。映像は4Kリマスターされ、楽曲も映画用に編曲し直され、世界初公開となる。
約1400分に及ぶドラマを約2時間へと大胆に再編集し、物語の核となる主人公2人の“純愛”のみにフォーカス。ユン監督自ら全工程に携わった、まさに決定版といえる仕上がりだ。
『冬ソナ』の放送後、“ジウ姫”の愛称で日本でも爆発的な人気を得たチェ・ジウ。今回、改めて映画が公開されることについて、「再び皆さまにお会いできる機会をいただけたようで、とてもワクワクしていますし、本当に楽しみにしています」と喜びを表す。
「私にとってもとても大切な作品です」と作品への愛を改めて伝えながら、「劇場で思い出をもう一度感じていただける時間になれば幸いです」と、日本のファンへ特別なメッセージを送った。
いよいよ今週末から公開となる本作。テレビでは決して再現できない大画面が映し出す澄んだ冬の光景、映画館を震わせる音楽、そして誰かと一緒に涙するスクリーン体験。すべての日本のファンへ贈る、唯一の『冬ソナ』がここに。
『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、3月6日より全国公開。
