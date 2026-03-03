【映画ランキング】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が初登場V！
2月27日〜3月1日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、1983年公開の「ドラえもん」シリーズ4作目を矢嶋哲生監督が新たに映画化したシリーズ第45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、初週金土日動員62万1000人、興収7億8000万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】2月27日〜3月1日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、先週首位発進を決めた『教場 Requiem』が、週末金土日動員24万6000人、興収3億2800万円と高稼働を見せたものの、順位を一つ下げた。累計では動員103万人、興収14億円を突破した。
3位は、シリーズ累計発行部数5600万部を突破したWEB小説をアニメ化した劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が、初週金土日動員22万5000人、興収3億100万円を記録し初登場。
4位は、公開4週目の『ほどなく、お別れです』が、週末金土日動員22万1000人、興収2億9200万円をあげランクイン。累計では動員223万人、興収30億円を突破している。
5位は、直木賞と山本周五郎賞をW受賞した永井紗耶子のミステリー時代小説を、源孝志監督が柄本佑を主演に迎え映画化した『木挽町のあだ討ち』が初登場。6位には、公開3週目の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』、7位には、公開13週目の『ズートピア2』、8位には、先週5位発進だった『超かぐや姫！』が続いた。
また9位には、HIKARI監督がオスカー俳優のブレンダン・フレイザー主演で日本を舞台に描いたヒューマンドラマ『レンタル・ファミリー』が初登場でランクインした。
2月20〜22日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『教場 Requiem』
第3位：『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』
第4位：『ほどなく、お別れです』
第5位：『木挽町のあだ討ち』
第6位：『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
第7位：『ズートピア２』
第8位：『超かぐや姫！』
第9位：『レンタル・ファミリー』
第10位：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
