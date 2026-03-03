佐田真由美48歳、デニムパンツ姿で美スタイル全開 2児の母
モデルの佐田真由美が2日に自身のInstagramを更新。デニムパンツ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSでは美しさあふれる近影を度々披露し話題になっている。
そんな彼女が「新宿でお仕事の日」と投稿したのは自身のオフショット。黒縁メガネをかけ、ベージュのコートにボーダーTシャツ、デニムパンツといったカジュアルな装いで魅せた。ファンからは「可愛い」「さすがモデルさん」といった声が集まっている。
引用：「佐田真由美」Instagram（＠sadamayumi）
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSでは美しさあふれる近影を度々披露し話題になっている。
そんな彼女が「新宿でお仕事の日」と投稿したのは自身のオフショット。黒縁メガネをかけ、ベージュのコートにボーダーTシャツ、デニムパンツといったカジュアルな装いで魅せた。ファンからは「可愛い」「さすがモデルさん」といった声が集まっている。
引用：「佐田真由美」Instagram（＠sadamayumi）