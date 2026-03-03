高須クリニックの高須克弥院長が３日、自身のＸ（旧ツイッター）で、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏が登場したＣＭの“裏事情”を明かした。

高須院長は「松本人志さんはストイックな立派な方です。僕が無理やり高須クリニックのＣＭに出ていただきました」と説明。

続けて「松本人志さんに発言許可をいただいておりませんが、僕が我慢できないので正直にいいます」とし、「松本人志さんは今回の高須クリニックのギャラを辞退されました。爽やかです」と明かした。

松本は１日深夜、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」内で放送された「高須クリニック」のテレビＣＭに出演。２０２４年１月の活動休止以来、約２年ぶり、約２秒だったが、地上波画面への“復帰”となった。

ＣＭでは出席者の一人として松本氏が映し出された。黒縁メガネに長髪のカツラ、口ひげを蓄えた姿で登場。セリフはなかったが、高須院長の隣に座り、会議に参加する様子が約２秒間映し出された。

反響を受け、高須院長は２日のＸで「好評につき、第２弾を次回のガキの使いでオンエアします。お楽しみください」と予告していた。