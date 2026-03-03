SHIBUYA CITY FCが新ユニを発表

関東サッカーリーグ1部のSHIBUYA CITY FCは3月2日、ミズノ株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約の締結を発表。

同時に2026年シーズンの1stユニフォームのデザインをコンセプトムービーとともに公開した。

「渋谷から、世界で最もワクワクするフットボールクラブをつくる。」を理念に掲げ、東京・渋谷からJリーグ入りを目指して戦っている同クラブ。2023年から柏レイソルなどで活躍した増嶋竜也監督がチームを率い、今季からの関東リーグ1部への昇格を決めた

2026年シーズンに着用する1stユニフォームデザインのコンセプトは「OUR NEW TRADITION」。クラブカラーの白と黒を基調としたストライプ柄で、左胸には本拠地渋谷の街図が描かれた。「心臓から全身へと駆け巡る脈のように、SHIBUYAから日本、世界へと情熱を伝播させていく」とメッセージが込められている。

SNSではこの新デザインに対して「カッコよすぎ」「滅茶苦茶ユヴェントス感あってカッコいい」「白黒好きには堪らないやつだよこれ」「最高」といった声が上がった。また、同時に発表されたコンセプトムービーに対しても「毎回えげつないクオリティのムービー出してくるなぁ」「映像カッコよすぎる」「単なるユニフォーム発表の動画とは思えないほどの作り込み…」といったコメントが寄せらるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）