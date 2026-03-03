米国・イスラエルの空襲でイランの最高指導者ハメネイ師が死去した後、ソーシャルメディアには踊りながら歓呼するイラン人の映像が相次いで掲載されている。

米ニューヨークポストなどは2日、「イラン人がハメネイ師を除去したトランプ大統領に謝意を表しながら『トランプダンス』を踊っている」と伝えた。

報道によると、ハメネイ師の死去後、ソーシャルメディアでは、世界の多数のイラン人がトランプ大統領のシグネチャーダンスの動作を真似る姿の映像が共有された。

ヴィレッジピープルの「YMCA」に合わせてトランプ大統領のトレードマークであるダンスの動作をしているのだ。これは両腕を上下に揺らす動作で、トランプ大統領が大統領候補だった当時に集会で何度か見せ、彼の「シグネチャーダンス」として広く知られた。

イラン出身の活動家サナ・エブラヒミさんはハメネイ師が死去した先月28日、自身の（X、旧ツイッター）に「YMCA」に合わせて男性と踊る映像を載せた。エブラヒミさんは「私はイラン人であり、今日は私の人生で最高の日。独裁者であり殺人者のハメネイが死んだ」と書いた。この映像は3000万回近く照会され、話題になった。

一方、ハメネイ師は米国とイスラエルが先月28日に断行した対イラン軍事攻撃の過程で死去した。トランプ大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルで「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイ師が死去した」と明らかにした。

続いて「これはイラン国民だけでなく、すべての偉大な米国人、ハメネイ師と血に飢えた彼の組織に殺害されたり身体障害者になった全世界の多くの国の人たちのための正義だ」とコメントした。