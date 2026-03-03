3月10日の「サンドの日」を記念して、2026年3月1日から3月31日までの1カ月間、鳥取県で特別企画「とっとりサンドフェア第2弾！」を開催！

「とっとりふるさと大使」として活躍するポケモン、サンドとアローラサンドのコラボグッズ全31種が、初めて一堂に会します☆

鳥取県「ポケモン」とっとりサンドフェア第2弾！

2018年より「とっとりふるさと大使」として活躍しているポケモン、サンドとアローラサンド。

今回、鳥取県と共に3月10日の「サンドの日」を記念して、2026年3月の1か月間、特別な企画が展開されます！

初日の2026年3月1日には、「鳥取市ふるさと物産館」で「とっとりサンドフェア第2弾！」オープニングセレモニーを実施。

サンド・アローラサンドのほか鳥取県・平井知事、鳥取市・羽場副市長、一般社団法人鳥取観光コンベンション協会・西垣会長、また、来賓としてポケモン・廣瀬シニアディレクター、サンドコラボグッズ事業者を代表してティエスピー・諸吉代表取締役が出席されました。

会場外には、「とっとりサンドフェア」のオープンとサンド・アローラサンドの登場を楽しみに県内外から多くの方が集まり、セレモニー後にはコラボグッズ購入者が続々入店し、店内が賑わいました。

また、鳥取砂丘ビジターセンターではサンドたちのいろんな展示物を集めた「二度・サンド楽しい！サンド・アローラサンド大集合コーナー」も開設されています☆

オープニングセレモニーの様子

オープニングセレモニーでは、まず平井知事が

今日からサンド月（3月）。

この機会に県内・サンドを訪ねて歩いていただきたい。

春の日差しが燦燦と（サン・サンド）降ってきた、あたたかい鳥取の春を楽しんでいただきたい。

と挨拶されました。

続きまして、羽場副市長は、

ご家族やお友達を連れて一度と言わず、二度・サンド、会場にお越しいただきたい。

サンドの活躍に今後も期待する。

と挨拶。

さらに、ポケモン・廣瀬シニアディレクターは、

昨年に続いてフェアが開催でき多くの皆さまに商品をお届けでき嬉しい。

これからもサンドと一緒に鳥取県を盛り上げていきたい。

と挨拶されました。

最後に「一度と言わず、二度・サンド！鳥取に来てねー！」の掛け声で、除幕式が行われ、サンド商品が勢ぞろいしたディスプレイが登場し、会場には大きな拍手が沸き上がりました。

鳥取県におでかけして、サンド・アローラサンドとのかわいらしいコラボレーションが楽しめる企画です☆

「とっとりサンドフェア第2弾！」詳細

会場：まちパル鳥取 鳥取市ふるさと物産館（鳥取県鳥取市末広温泉町160）

2018年の「とっとりふるさと大使」任命を機に始まったサンドコラボグッズは年々充実し、2026年は全31種（前年から11種増）となりました。

今回開催の「とっとりサンドフェア第2弾！」で初めて、ひとつの店舗に全ての商品を集め、全31種が一堂に販売されています☆

また、購入者特典として、サンドコラボグッズを含んだ一会計2,500円以上購入で、先着1,000名を対象にサンドのオリジナルバッグがプレゼントされます☆

新登場：ポケット付きブックカバー サンド＆アローラサンドVer.

発売元：ティエスピー

地元伝統工芸の因州和紙で手触りの良い、ポケット付き和紙ブックカバー。

作る楽しみと、使うたび、柔らかくなる風合いと、見た目からは砂丘の砂が想起されます。

ポケット付きなので、カードやメモなどを入れる事ができます。

因州和紙しおり（クリップ）とあわせて愛用するのもおすすめです。

新登場：因州和紙しおり（くりっぷ） サンド＆アローラサンドVer.

発売元：ティエスピー

地元伝統工芸の因州和紙に「とっとりふるさと大使」のサンドとアローラサンドをデザインしたかわいいしおり。

大人から小さなお子様まで、和紙の強靭さと手触りの良さが体感できるキットになっています。

いろいろなものをはさむことができ、軽いのでお土産にぴったりです☆

新登場：因州和紙⼀筆箋 サンド＆アローラサンドVer.

発売元：ティエスピー

地元伝統工芸の因州和紙と鳥取東部に伝わる雨ごいの祭り”しゃんしゃん傘“のかわいらしい和傘と「とっとりふるさと大使」のサンドとアローラサンドをデザインした一筆箋。

日ごろの感謝や近況を、サンド・アローラサンドと共に添えることができます。

新登場：サンド砂ストラップ

発売元：モルタルマジック

鳥取砂丘の砂（国立公園外）で作られたストラップ。

いろいろな持ち物につけて、とっとりふるさと大使のサンドやアローラサンドといっしょにおでかけできます☆

新登場：アローラサンドのミルクキャラメル

発売元：宝製菓

アローラサンドをイメージした、鳥取県産の牛乳を使ったミルクキャラメル。

鳥取県産の牛乳・大山みるくを使用した、口の中で広がるまろやかなミルクの味わいを楽しめる一品です☆

新登場：サンドのチーズっち

発売元：ちむら

ちくわとチーズの相性抜群な「サンドのチーズっち」

お好みでオリーブオイルをかけて食べるのがおすすめです。

新登場：アローラサンドのチーズっち

発売元：ちむら

豆腐竹輪に鳥取県産の白ねぎを加えた一品。

甘くとろけるように柔らかい白ねぎと、ごま油の風味が美味です。

新登場：サンドとアローラサンドの鯛ちくわ

発売元：ちむら

淡泊な味わいの鯛ちくわ。

そのままでも、煮込んでも美味しく楽しめます。

新登場：Sand(サンド)ブルーベリーケーキ

発売元：ブライアンテック

鳥取県最高峰「大山(だいせん)」の「ブルーベリー」の特製ジャムを包んだ国産ブルーベリーケーキ。

サンドとアローラサンド、モンスターボールがケーキに刻印されています。

新登場：とっとり サンドのくりぃむサンド

発売元：とっとりはまみ屋

鳥取砂丘の砂で焙煎された「砂コーヒー」の豆を使ってコクのあるクリームにし、サクサクとした食感のゴーフレットでサンド。

ゴーフレットにはサンドとアローラサンドが描かれています。

サンド・アローラサンドのパネル展

期間：2026年3月1日〜3月31日

場所：鳥取砂丘ビジターセンター

いろんなサンドたちに出会える、サンド・アローラサンド大集合コーナーもスタート！

サンドとアローラサンドの等身大パネルや、ポケモンマンホール『ポケふた』のパネルなど、これまでに制作されたサンドたちの展示物を集めたパネル展です。

鳥取県内の事業者や鳥取砂丘ビジターセンターが製作したサンドコラボグッズの紹介など、二度・サンド楽しめるコーナーが開設されています。

鳥取砂丘の砂を使ったサンド砂オブジェお披露目式も実施予定

実施日：2026年3月下旬で調整中。※確定次第、鳥取県HPで公開します

場所：鳥取砂丘こどもの国

鳥取砂丘の砂を使ったサンド砂オブジェお披露目式も実施予定。

大阪・関西万博の関西パビリオン「鳥取県ゾーン」で使用した鳥取砂丘の砂で「とっとりふるさと大使のサンド・アローラサンドの砂オブジェ」が展示される予定です。

「とっとりふるさと大使」サンドとアローラサンドについて

2018年12月、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に、サンドとアローラサンドが任命されました。

県内の観光地を回ったり、イベントに出演したり、PR活動を行っています。

サンドは砂地を好むポケモンで、日本三大砂丘である鳥取砂丘を有する鳥取県にぴったりのポケモンということで選ばれました。

サンドとアローラサンドのコラボグッズやパネル展で、鳥取旅行の思い出づくり！

鳥取県の「とっとりサンドフェア第2弾！」は、2026年3月1日から31日までの開催です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボグッズ全31種が勢ぞろい！鳥取県「ポケモン」とっとりサンドフェア第2弾 appeared first on Dtimes.