ななまがり初瀬、大声大会で優勝も…衝撃のデシベル数にスタジオ騒然「すごくないですか？」
お笑いコンビ・ななまがりが2日深夜放送のTBS系『バナナマンのしらバナ！』（後 11：56）に出演。「声が大きすぎる」としてきされた初瀬悠太が衝撃の事実を明かした。
【写真】優しい表情！生まれたての愛息子を抱くななまがり初瀬
同番組はバナナマンが知らない若手芸人の珠玉のネタ＆“バナナマンが知らない話＝しらバナ”トークで盛り上がる1時間。この日は、ななまがり、こたけ正義感、スクールゾーンの3組が出演した。
芸人人気No.1と番組内で紹介されたななまがりだったが、初瀬の声が大きすぎるという問題点が浮かび上がった。バナナマンの設楽統も「確かにデカいよね」と納得すると、司会の平成ノブシコブシ吉村も「ちょっと、嫌なボリューム」と表現した。
初瀬自身、声が大きいことは自覚していたといい、過去には「よこすか大声大会」にも出場したこともあるという。しかも大会で優勝。「その時の記録が110.7デシベルという記録だったんですよ」と強調した。日村勇紀からどの程度の音量なのか聞かれると、初瀬は「ヘリコプターと一緒。すごくないですか？」と明かし、スタジオメンバーを騒然とさせた。
