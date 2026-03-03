『人と遊ぶのが好きな犬』の特徴５選

人と遊ぶのが好きなワンコは、共通したある特徴を持っています。以下の特徴に複数当てはまる場合は人と遊ぶのが好きなワンコに当てはまるので、愛犬がいくつ当てはまっているかチェックしてみましょう。

1.初対面でもフレンドリーで人懐っこい

人と遊ぶのが好きな犬は共通してフレンドリーな性格の持ち主であることが多いです。飼い主だけでなく、初対面の相手にも警戒心を持たず、人懐っこい様子で近寄っていきます。

2.自ら積極的に「遊ぼう」と誘ってくる

人と遊ぶのが好きな犬は、自分から積極的に「遊ぼう」と誘うことも多くあります。

誘い方は犬によってさまざまですが、頭を下げておしりを高く上げる『プレイバウ』でアピールしたり、お気に入りのおもちゃを自分で持ってきて「遊んで」とアピールすることもあるでしょう。

3.体で気持ちを表現することが得意

人と遊ぶのが好きな犬は、感情表現が豊かな傾向にあります。特に、アクティブな性格を持つワンコが多いので、体全体を使って気持ちを表現することも多いでしょう。

例えば、体を人に擦り付けて愛情や喜びをアピールしたり、しっぽを振って喜びを表現する際、しっぽだけでなくお尻から左右にフリフリするワンコもいます。

4.アクティブな行動が多い

人と遊ぶのが好きな犬は、そもそも普段からアクティブな行動をとることが多いです。ゆったりとした動きばかりではなく、部屋の中を走り回ったり、ひとり遊びの最中もぬいぐるみを激しく振り回したり、ソファから飛び降りたり……。

時に、飼い主が心配になるようなダイナミックな行動を部屋の中でみせることもあるので、脱臼や骨折などを防ぐため、床に滑り止めマットを敷いたり段差をなくしたりするなど、生活環境の安全対策をしっかりと行うことが重要です。

5.遊んでいる最中に興奮しがち

人と遊ぶのが好きな犬は、遊ぶことに対して強い高揚感が働きがちです。それゆえに興奮してしまう場面も多いので、興奮しすぎないよう、「お座り」「待て」などのコマンドトレーニングを徹底し、コマンド指示にどんな状況でも従えるようトレーニングしておきましょう。

フレンドリーなワンコの共通点

人と遊ぶのが好きな犬は、往々にしてフレンドリーな性格です。フレンドリーなワンコには、以下の共通点がみられます。

初対面の人にも自分から近寄っていく 好奇心旺盛で新しい場所やおもちゃにも興味を持つ 人に触られることを好む 子犬期からいろんな人や犬と交流している 誰に対しても公平に愛嬌を振り撒く

人懐っこく愛嬌のある様子はとても可愛らしいですよね。しかし、中には犬が苦手な人もいるので、ぐいぐいと初対面の相手に近寄って行かないよう、「待て」「お座り」などのコマンド指示を覚えさせておきましょう。

『人と遊ぶのが好きな犬』を満足させる運動方法

人と遊ぶのが好きな犬は、体を動かすアクティブな遊びを好む傾向にあります。満足してもらうためには、以下の運動方法がおすすめです。

人が走って後ろを追いかける「追いかけっこ」 隠れた人を探す「かくれんぼ」 丈夫なロープおもちゃを使って「引っ張りっこ」 ボールなどを投げて持ってこさせる「レトリーブ遊び」 散歩中に緩急をつける（歩いたり走ったりする）

部屋の中でも工夫次第で十分、体を動かす遊びを楽しめます。他にもノーズワーク（嗅覚を使っておやつを探し出す遊び）なども好奇心をくすぐり、満足感が高いのでおすすめですよ。

まとめ

いかがでしたか。人と遊ぶのが好きな犬は、アクティブな遊びを好む傾向にあります。また、初対面の相手でも「遊ぼう！」と積極的に関わることができるので、普段から興奮をコントロールできるようにトレーニングし、トラブルを生まないように配慮することも大切です。