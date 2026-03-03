º£Ç¯¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¡õ¡Ö¿·Á¯¤µ¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡Ú¼ñÌ£¤ÈÍ·¤Ó¤Î¡È¿·ÄêÈÖ¡É¡Û
º£Ç¯¤ÏÆÉ¼ÔÀ¤Âå¤Ë¥º¥Ð¥ê»É¤µ¤ëÅÁÀâÅªÌ¾ºî¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¡×¤Ê¤É¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤âÎ³Â·¤¤¤ÇÉ¬¸«¤À¡ª
¡ÖÏÃÂêºî¤ê¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï80Ç¯Âå¤ä90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¤¬ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯Ëºî¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡õÊÔ½¸¼Ô¤Î»³ÅÄ¤½¤è¤«¤¼¤µ¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÀÎ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤ì¤â¿·ºî¤È¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¡£¶áÇ¯¡¢¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ä¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔÂç¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½ã¿è¤Ë¤¤¤Á¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Íµ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¥â¥Î¤Ï½Õ°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¢¥Ë¥á²½30¼þÇ¯¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½55¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼þÇ¯¥¢¥Ë¥á¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾ðÊó²ò¶ØÁ°¤ÎºîÉÊ¤ÏÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡õÊÔ½¸¼Ô
»³ÅÄ¤½¤è¤«¤¼¤µ¤ó
ÍÌ¾»äÎ©Âç³ØÂ´¡£¡ÖBLACK LAGOON¡×¡Ö¥è¥ë¥à¥ó¥¬¥ó¥É¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡×¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¡õÊÔ½¸¼Ô¡£VTuber¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏCANDY TUNE¤Î¤¤ê¤Á¤ã¤ó¿ä¤·¡£
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊÔ¡ä
¥¢¥Ë¥á
¢£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯SF¤Î¶â»úÅã¤¬´°Á´¿·ºî¤ÇÅÐ¾ì
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡×
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯SF¤Î¶â»úÅã¡£»ÎÏºÀµ½¡¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢åÌÌ©¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµîºî¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¤¤ºÇ¿·ºî¡ª¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡¢»ÎÏºÀµ½¡¸¶ºî¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯SF¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¡°æ¼é´ÆÆÄ¡Ê1995Ç¯¡Ë¤ä¿À»³·ò¼£´ÆÆÄ¡Ê2002Ç¯¡Ë¡¢²«À¥ÏÂºÈÁí´ÆÆÄ¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Û¤«¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È²ÐÍË¤è¤ë11»þ¡È²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡ÉÏÈ¤Ë¤Æ2026Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
©2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE
¢£¤¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¤¬ÁÉ¤ë ¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÍ¦»ÑºÆ¤Ó
¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡×
µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ËÌÅÍ¿À·ý¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é²ò¼á¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£¸¶ºî40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£26Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃé¼Â¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Í½Äê¡£
©ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£Âç¿Íµ¤¥®¥ã¥°¥¢¥Ë¥á¤¬ÎáÏÂ¤òÉñÂæ¤ËÂçÁûÆ°
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡×
¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÆ²Îí¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°¤Î±þ½·¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
1980Ç¯¤Ë¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤²þÂê¡£1985Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¿·ºî¤Ç¤Ï¡ÈÎáÏÂ¤Î´ñÌÌÁÈ¡É¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Á¤Û¤«¡£
©¿·Âô´ð±É¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦´ñÌÌÁÈ
¢£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤«¤é38Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂ³ÊÔ
¡Ö³»¿¿ÅÁ ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×
½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¶äº²¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ÎÆ£ÅÄÍÛ°ì¤¬´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù¤ÎÉðÆ£¾¸ã¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¼ã¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÇ®¤¯ÉÁ¤¤Þ¤¹¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
1988Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀµÅöÂ³ÊÔ¡£Á°ºî¤Ï½÷À¤«¤é¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Í×ÁÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TOKYO MX Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬¡Á¤Û¤«¡£
©SUNRISE
¢£¿·ºî¤ÏÁ´8ËÜ¹½À®¤Çº£Ç¯¤Ä¤¤¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°
¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZY¡×
½ÐÞ¼Íµ´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÎ¨¤¤¤Æºî¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¡£¥¤¥ó¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Û¤«¡¢ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤É±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
2017Ç¯¤ËÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖEZY¡×¤¬º£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤Ë¡£¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¥É¥é¥ÞÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤Ï¡¢Á´8ÏÃ¡¦Á´3¾Ï¹½À®¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´3¾Ï¹½À®¤Ç½ç¼¡·à¾ì¸ø³«·èÄê¡ª
©HEADGEAR¡¿µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ EZYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ3¿Í¤Î¾¯½÷¤¬ÎáÏÂ¤Ëá´¤ë
¡ÖËâË¡µ³»Î¥ì¥¤¥¢¡¼¥¹¡×
ËÜºîÈ¯É½»þ¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£1994Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÈÀ®Ä¹¤ò¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅÄÂ¼Ä¾Èþ¡Ø¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤´ê¤¤¡Ù¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
1994Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤«¤é30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¿·ºî¡£ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¤Ë¤è¤êÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Æ±ºî¡¢ÎáÏÂ¤Ë¿·¤¿¤Ëá´¤ë3¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎËÁ¸±¤ÈÀï¤¤¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡£
©CLAMP¡¦ST¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦TMS¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
>> ÆÃ½¸¡Ú¼ñÌ£¤ÈÍ·¤Ó¤Î¡È¿·ÄêÈÖ¡É¡Û¢¨2026Ç¯2·î6ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×3·î¹æP54-55¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÀî½¨µª¡ä
