モデルの梨花さんは3月1日、自身のInstagramを更新。鎖骨や背中などの美しさが際立つスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：梨花さん公式Instagramより）

モデルの梨花さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美しい鎖骨や背中などを披露しました。

「りんか宇宙一可愛い」

梨花さんは蝶の絵文字と共に1枚の写真を載せています。素肌を大胆にのぞかせたショットを披露。肩からデコルテにかけての滑らかなラインが美しい1枚です。また、同日の別投稿ではきれいな背中が印象的な横たわる写真も投稿しています。凛とした存在感を放ったモデルショットです。

コメント欄では、「美しい　産まれたての梨花ちゃんだ」「素敵　惹かれる」「セクシーで美しい」「自然体でキレイ」「りんか宇宙一可愛い」「ヤダ、素敵すぎます」「唯一無二」と、絶賛の声が集まりました。

「全部素敵ですね」

2月26日には「素敵なプレゼントをくださった各ブランドの皆さま、本当にありがとうございます」と英語でつづり、さまざまなバッグを身につける動画を載せた梨花さん。ファンからは、「全部素敵ですね」「全部かわいい」「笑顔が素敵過ぎです」といったコメントが寄せられていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)