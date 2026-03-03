「幸せでいてくれて嬉しい」元アイドルの家族ショットに反響！ 「みきてぃーと辻ちゃんにも似てる！」
元℃-uteの萩原舞さんは2月27日、自身のInstagramを更新。家族で撮影した集合ショットを披露しました。
【写真】萩原舞の家族ショット
コメントでは、「舞ちゃん素敵な写真だね」「ほんとかわいい」「舞ちゃん可愛すぎる」「幸せでいてくれて嬉しいです」「この写真みきてぃーと辻ちゃんにも似てる！生粋のハロプロっ子！！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「舞ちゃん素敵な写真だね」萩原さんは「BIGLOVE」とつづり、1枚の写真を載せています。家族が集合した姿です。みんなで密着した姿や、笑顔があふれる姿からは仲むつまじい様子がうかがえます。
30歳の誕生日を迎える2月7日には「Hello30〜〜」と、30歳の誕生日を迎えたことを報告した萩原さん。1人で撮影したプリクラを載せ、「たっっくさん笑ってハッピーな日々を過ごしたい」と抱負を述べていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
