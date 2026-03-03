「護国顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「伊藤英明」を6票差で抑えた1位は？
強さと包容力をあわせ持ち、頼れる男の象徴ともいえる「護国顔」。50代だからこそ漂う重厚な風格が、その魅力をより際立たせています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「護国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、伊藤英明さんです。代表作の『海猿』（フジテレビ系）シリーズは、ドラマも映画も大ヒット。主演の伊藤さんが、海上保安官として頼れる男を熱演しています。
また、11月13日に配信されたNetflixシリーズ『イクサガミ』では、ワイルドすぎる風貌が話題に。スタントなしの激しい殺陣シーンに挑み、作品一の荒くれ者を怪演しました。
回答者からは「国を守ってくれそう」（30代女性／京都府）、「優しく笑顔で相手に接する一方で、身体を鍛え上げ強さも感じる印象があるため」（60代男性／千葉県）、「本能的な強さと野生の色気がある」（40代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、大沢たかおさんです。モデルとして活躍後、1994年に俳優デビュー。以降、数多くのドラマや映画の主演を務め、高い演技力が評価されています。
護国顔のイメージとしては、大ヒット映画『キングダム』シリーズで演じた王騎将軍役が印象的。役作りのために20kg近く増量して筋肉を増強し、圧倒的なビジュアルで存在感を示しました。また、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』では、主人公のライバル・勝海舟を演じることが発表され話題となっています。
回答コメントでは「前に役で国を守る役をやっていてピッタリだと思ったから」（20代女性／千葉県）、「体格と顔立ちに迫力があり、頼れる強さを感じるからです」（20代男性／宮城県）、「強い意志が感じられるから」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
