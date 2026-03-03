75歳・細川たかし、斬新な“サラダ菜”衣裳のビジュアル公開にファン爆笑「公式さんが何やっとんねん」「これぞ大物」「演歌界のハローキティ」
歌手の細川たかし（75）が1日、所属する日本コロムビアの公式Xに登場。ユーモアあふれる斬新なビジュアル写真が公開された。
【写真】「公式さんが何やっとんねん」ファン爆笑…“サラダ菜”衣裳のビジュアルが公開された細川たかし
発端は、ファンが投稿した細川のアクリルスタンドを“サラダ菜”と思い込んで鳥が食べようとしている動画。これを受け公式Xでは、「可愛い鳥さん 遊んでくれてありがとう!!細川たかしをサラダ菜にしてみたから、また遊んでね」とのコメントとともに、見事に全身“サラダ菜”の着物のような衣裳を身にまとった細川の写真が公開され、ALTでは「細川たかしがサラダ菜になっているAI画像です」と説明が付けられている。
この投稿にファンからは「公式さんが何やっとんねん（笑笑笑笑）」「細川たかしさんは家族を人質にでも取られてるんですか笑」「そんな、ここまで全身で小鳥たちに構ってくれるとは…」「ベテランなのに仕事の選ばなさ、細川たかしは演歌界のハローキティ」「ご本人いいねしてるのホンマ草」「鳥が大手メジャーレーベルと大御所を動かしたwすごいw」「なんじゃこりゃぁ〜」「レコード会社公式で草」「これぞ大物」「ALTうける」などの反響が寄せられている。
さらには「AIで制作したMVも見せてあげてくれたら嬉しいな」と、「全編AI制作による“超次元”ミュージックビデオ」という今年1月にリリースされた最新曲「カムイ岬」のMVも紹介。このMVにも「バリバリAIだけど誰にも文句言わせないの強すぎる」「このサムネで再生しない選択肢なんかなかった」「演歌のバズらせ方を覚えたたかしに恐いものは無い」「この人が演歌界で長く生き続けられる理由が分かる気がする」「めちゃくちゃ中毒性ある」など、称賛の声が多数寄せられている。
【写真】「公式さんが何やっとんねん」ファン爆笑…“サラダ菜”衣裳のビジュアルが公開された細川たかし
発端は、ファンが投稿した細川のアクリルスタンドを“サラダ菜”と思い込んで鳥が食べようとしている動画。これを受け公式Xでは、「可愛い鳥さん 遊んでくれてありがとう!!細川たかしをサラダ菜にしてみたから、また遊んでね」とのコメントとともに、見事に全身“サラダ菜”の着物のような衣裳を身にまとった細川の写真が公開され、ALTでは「細川たかしがサラダ菜になっているAI画像です」と説明が付けられている。
さらには「AIで制作したMVも見せてあげてくれたら嬉しいな」と、「全編AI制作による“超次元”ミュージックビデオ」という今年1月にリリースされた最新曲「カムイ岬」のMVも紹介。このMVにも「バリバリAIだけど誰にも文句言わせないの強すぎる」「このサムネで再生しない選択肢なんかなかった」「演歌のバズらせ方を覚えたたかしに恐いものは無い」「この人が演歌界で長く生き続けられる理由が分かる気がする」「めちゃくちゃ中毒性ある」など、称賛の声が多数寄せられている。