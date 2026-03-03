75歳・細川たかし、斬新な“サラダ菜”衣裳のビジュアル公開にファン爆笑「公式さんが何やっとんねん」「これぞ大物」「演歌界のハローキティ」

75歳・細川たかし、斬新な“サラダ菜”衣裳のビジュアル公開にファン爆笑「公式さんが何やっとんねん」「これぞ大物」「演歌界のハローキティ」