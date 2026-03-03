78歳・千昌夫、孫娘抱っこで“おじいちゃんの顔” 娘＆息子との親子ショットも披露「そっくり」「美男子に美女ですね」
歌手の千昌夫（78）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。家族との“顔出し”ショットを多数披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「可愛いお孫ちゃんたちですね」孫娘抱っこで“おじいちゃんの顔”をのぞかせる千昌夫
1日には「#ホノルル #家族集合」のハッシュタグと共に次男・ローレンスさんとの2ショット写真を掲載。同日の別の投稿では、長女・ナターシャさん、次女・ダニエラさんとの3ショットを披露し、娘たちが「それぞれお母さん」であることを明かしていた。
続く3日の投稿では、孫娘たちとの写真を紹介。抱っこしているのがマーズちゃん、隣でほほ笑んでいるのがインディちゃんであることを説明し、「グランパー幸せ」と“おじいちゃんの顔”をのぞかせていた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「ハワイ満喫されてる姿が目に浮かびます」「息子さん。格好いい〜」「そっくりですね」「美しいお嬢様ですね」「美男子に美女ですね」「可愛いお孫ちゃんたちですね」「ほんとにお幸せそう」「素敵な家族に囲まれて最高〜ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
