DeNAは3日、モバイル回線サービス「BAY☆MOBILE」を立ち上げることを決定したと発表した。

なお、サービス提供開始は 2026 年春を予定しており、3月3日から事前登録受付を開始。「BAY☆MOBILE」は、横浜DeNAベイスターズが提供する公式モバイル回線サービス。ドコモ・au・ソフトバンクの 3 キャリアから回線を選択でき、今使っている端末や電話番号をそのままで乗り換え可能。

最大の特徴は、公式サービスならではの2つの限定特典。1つ目は、月額基本料金プランに応じてオフィシャルファンクラブ BlueMates メンバーには「STAR」が付与される。2つ目は、横浜スタジアムでの観戦チケットや、選手サイン入りグッズ、試合球などが当たるプレゼント抽選に毎月参加できる。

さらに 3月3日11:00からサービス開始に先駆けた事前登録キャンペーンを実施。受付期間内に登録した方の中から抽選で6名に、2026年度 JERA セントラル・リーグ公式戦のペア観戦チケットが当たる。また、事前登録に加えてサービス開始翌月末までに「BAY☆MOBILE」を契約すると、抽選で9名に 2026年シーズンより新しくなったビジターユニフォーム「POWER SENDユニフォーム」が当たる。