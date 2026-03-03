「スト6」や「モンハンストーリーズ3」の最新情報を公開！ 「カプコンスポットライト」3月6日7時より配信
【カプコンスポットライト】 3月6日7時～ 配信予定
カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」を3月6日7時より放送する。配信時間は30分を予定。
今回の「カプコンスポットライト」では、Year 3追加キャラクター第3弾のアレックスがまもなく登場する「ストリートファイター6」、2026年4月に発売を控える完全新規タイトル「プラグマタ」を紹介。また「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報も公開される。
このほかにも「流星のロックマン パーフェクトコレクション」の充実したオンライン機能が解説されるほか、「ロックマン: デュアル オーバーライド」におけるボスキャラクターデザインコンセプトの二次審査を通過した6作品を発表。番組のナレーターは声優の子安武人さんが務める。【紹介タイトル】
ストリートファイター6
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
プラグマタ
流星のロックマン パーフェクトコレクション
ロックマン: デュアル オーバーライド【番組ナレーター】
声優・子安武人さん
