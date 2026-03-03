【カプコンスポットライト】 3月6日7時～ 配信予定

カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」を3月6日7時より放送する。配信時間は30分を予定。

今回の「カプコンスポットライト」では、Year 3追加キャラクター第3弾のアレックスがまもなく登場する「ストリートファイター6」、2026年4月に発売を控える完全新規タイトル「プラグマタ」を紹介。また「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報も公開される。

このほかにも「流星のロックマン パーフェクトコレクション」の充実したオンライン機能が解説されるほか、「ロックマン: デュアル オーバーライド」におけるボスキャラクターデザインコンセプトの二次審査を通過した6作品を発表。番組のナレーターは声優の子安武人さんが務める。

【紹介タイトル】

ストリートファイター6

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

プラグマタ

流星のロックマン パーフェクトコレクション

ロックマン: デュアル オーバーライド

【番組ナレーター】

声優・子安武人さん

